Глава МИД Литвы о выборах Лукашенко: нельзя игнорировать опасность этой диктатуры

Министр иностранных дел Кястутис Будрис, комментируя грядущие "президентские выборы" в Беларуси, призвал Европу не игнорировать опасность режима Александра Лукашенко, который руководит страной.

Об этом литовский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Будрис назвал "выборы", которые состоятся в воскресенье в Беларуси, "мероприятием по переназначению" Лукашенко.

"В то время как белорусский режим готовится к мероприятию по переназначению Лукашенко в эти выходные, Европа должна откровенно говорить о диктатуре по соседству с ней", – отметил глава литовского МИД.

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Он напомнил, что в Беларуси насчитывается более 1200 политических заключенных, также в стране продолжается преследование СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Кроме того, Беларусь служит военным тылом России, непосредственно помогая ей в войне против Украины, добавил Будрис.

"Европа не может смотреть сквозь пальцы и игнорировать растущую опасность у своего порога. С нетерпением жду будущих дискуссий в Брюсселе", – резюмировал он.

Напомним, 22 января Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не признавать "президентские выборы", которые проведут в Беларуси 26 января.

Лидер объединенной беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.