ЗМІ: Каллас запросила нового держсекретаря США до Брюсселя

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас надіслала відкрите запрошення новому держсекретарю США Марко Рубіо відвідати зустріч з представниками Євросоюзу в Брюсселі.

Про це агентству AFP повідомили неназвані посадовці, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, про лист до Рубіо Каллас сповістила міністрів закордонних країн ЄС.

"У своєму листі держсекретарю Марко Рубіо я запропонувала йому взяти участь в одній із наших зустрічей у зручний для нього час", – написала Каллас главам МЗС країн ЄС.

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За словами офіційних осіб, відповіді поки що не надійшло.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив журналістам, що "Європейський Союз дуже, дуже погано ставиться до нас". Він також сказав, що "на них чекають тарифи".

Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, при цьому на тлі можливої торгової війни вона вирішила застосувати подвійний підхід – "батога і пряника".