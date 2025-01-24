СМИ: Каллас пригласила нового госсекретаря США в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас направила открытое приглашение новому госсекретарю США Марко Рубио посетить встречу с представителями Евросоюза в Брюсселе.

Об этом агентству AFP сообщили неназванные чиновники, информирует "Европейская правда".

Как указано, о письме к Рубио Каллас сообщила министрам иностранных стран ЕС.

"В своем письме госсекретарю Марко Рубио я предложила ему принять участие в одной из наших встреч в удобное для него время", – написала Каллас главам МИД стран ЕС.

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По словам официальных лиц, ответа пока не поступило.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил журналистам, что "Европейский Союз очень, очень плохо относится к нам". Он также сказал, что "их ждут тарифы".

Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, при этом на фоне возможной торговой войны она решила применить двойной подход – "кнута и пряника".