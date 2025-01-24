Каллас рассказала, от чего зависит снятие санкций ЕС с Сирии

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС готов снять санкции с Сирии, но будет делать это только с учетом действий сирийских властей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции во время визита в Турцию в пятницу, 24 января.

Каллас отметила, что вопрос санкций против Сирии будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 27 января, где и должно быть принято решение по ним.

"Мы предлагаем дорожную карту для ослабления санкций шаг за шагом. Если мы увидим, что сирийская власть движется в правильном направлении, то мы также готовы ослабить следующий уровень санкций", – пояснила она.

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Топ-дипломат ЕС добавила, что в первую очередь будут отменены санкции, связанные с необходимостью восстановления Сирии после гражданской войны.

"Мы также хотим иметь механизм страхования, если мы увидим, что развитие событий идет в неправильном направлении, мы вернем санкции. Будущее Сирии многообещающее, но одновременно и хрупкое", – добавила Каллас.

Нынешние санкции ЕС включают запрет на импорт сирийской нефти и замораживание любых активов сирийского центрального банка в Европе.

Отметим, в декабре 2024 года два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли президента Башара Асада в Сирии.