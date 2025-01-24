Смертоносна пожежа на курорті в Туреччині: Ердоган заявив про затримання вже 14 осіб

Кількість підозрюваних, затриманих у зв'язку зі смертельною пожежею в готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center, зросла до 14.

Про це заявив у п'ятницю турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган також підтвердив свою прихильність до того, щоб кожен, хто може бути причетний до пожежі, віддавши перевагу прибутку над безпекою, був притягнутий до відповідальності.

"Ті, хто завдав нашому народу цього великого болю через помилки, недбалість, порушення і жадібність, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності перед судом", – сказав Ердоган, виступаючи на місцевому з'їзді своєї партії в південному місті Малатья.

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За його словами, серед 14 затриманих, зокрема власник готелю, співробітники і троє осіб з мерії Болу.

Вісім підозрюваних повинні були постати перед прокурорами для висунення можливих звинувачень. Серед них – власник і менеджери готелю, виконувач обов'язків начальника пожежної служби Болу, архітектор у відставці і працівники кухні.

За повідомленнями, пожежа почалася в ресторані на четвертому поверсі готелю, обшитого деревом, і швидко поширилася на верхні поверхи.

Як повідомляли, пожежа почалася проти ночі 21 січня. У ліквідації пожежі брали участь 267 людей особового складу з різних державних установ та організацій.

Жертвами пожежі, за останніми даними, стали 79 осіб.