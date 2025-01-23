Внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Туреччини загиблих вже 79

У результаті пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center у північно-західній Туреччині загинули вже щонайменше 79 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив офіс головного прокурора провінції Болу, інформує CNN Türk.

Про зростання кількості загиблих до 79 стало відомо після аналізу ДНК. Раніше повідомляли про 76 загиблих.

Попередній звіт про оцінку збитків для готелю Grand Kartal, де сталася пожежа, завершили. Було встановлено, що будівля "серйозно пошкоджена".

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Після підготовки остаточного звіту щодо готелю буде вирішено, чи зміцнювати його, чи зносити.

Як повідомляли, пожежа почалася проти ночі 21 січня. У ліквідації пожежі брали участь 267 людей особового складу з різних державних установ та організацій.

В межах розслідування пожежі затримали 11 осіб. Серед затриманих – заступник мера північно-західної провінції Болу, голова пожежної служби муніципалітету, власник і менеджер готелю.