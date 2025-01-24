Смертоносный пожар на курорте в Турции: Эрдоган заявил о задержании уже 14 человек
Количество подозреваемых, задержанных в связи со смертельным пожаром в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center, возросло до 14.
Об этом заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".
Эрдоган также подтвердил свою приверженность тому, чтобы каждый, кто может быть причастен к пожару, отдав предпочтение прибыли над безопасностью, был привлечен к ответственности.
"Те, кто причинил нашему народу эту большую боль из-за ошибок, халатности, нарушений и жадности, обязательно будут привлечены к ответственности перед судом", – сказал Эрдоган, выступая на местном съезде своей партии в южном городе Малатья.
По его словам, среди 14 задержанных, в частности, владелец отеля, сотрудники и трое человек из мэрии Болу.
Восемь подозреваемых должны были предстать перед прокурорами для выдвижения возможных обвинений. Среди них – владелец и менеджеры отеля, исполняющий обязанности начальника пожарной службы Болу, архитектор в отставке и работники кухни.
По сообщениям, пожар начался в ресторане на четвертом этаже отеля, обшитого деревом, и быстро распространился на верхние этажи.
Как сообщалось, пожар начался в ночь на 21 января. В ликвидации пожара участвовали 267 человек личного состава из различных государственных учреждений и организаций.
Жертвами пожара, по последним данным, стали 79 человек.