Зеленський заговорив про можливість транзиту газу з Азербайджану

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати газ з Азербайджану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з молдовською президенткою Маєю Санду, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, питання транзиту газу він обговорював з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Він зазначив, що на переговорах з Алієвим йшлося використання української інфраструктури для транспортування азербайджанського газу, якщо Європі це потрібно.

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"Він (Азербайджан – Ред.) багато експортує, і до речі, ми могли б використовувати нашу інфраструктуру для інших спільних кроків, якщо Європі потрібен газ, а не російський газ", – сказав президент.

Президент пояснив, що в Азербайджану сьогодні великий видобуток газу – 40 млрд кубів, і він використовує приблизно 14-15 млрд, тому спроможності експорту Азербайджану – 25 млрд.

Зеленський наголосив, що Україна може підписати всі необхідні контракти для експорту газу, якщо "ми почуємо сигнал" від Європи, зокрема, східної.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Ба більше, Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, і дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.