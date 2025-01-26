Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Вашингтона

Близкий соратник Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который в Британии называют Английским каналом, на канал Джорджа Вашингтона.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Маск опубликовал карту, на которой предложил назвать пролив Ла-Манш "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США. "Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", – написал Маск.

Напомним, после прихода к власти Дональда Трампа Министерство внутренних дел США издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

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А накануне Дональд Трамп выразил веру в то, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией.

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