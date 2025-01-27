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ЗМІ: ЄС з лютого хоче поновити свою місію на кордоні сектора Гази з Єгиптом

Новини — Понеділок, 27 січня 2025, 11:51 — Ірина Кутєлєва

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 27 січня, запропонує міністрам закордонних справ країн ЄС домовитися про відновлення роботи місії ЄС із надання допомоги на прикордонному переході Рафах між сектором Гази і Єгиптом до лютого.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Публічно Каллас заявила, що ЄС готовий передислокувати свою місію на контрольний пункт Рафах.

Перехід, що з'єднує Газу і Єгипет, був основним джерелом напруженості між Ізраїлем і палестинцями, а також єгипетським урядом.

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Він був основним маршрутом для доставки допомоги в Газу до того, як ізраїльські війська забрали його під свій контроль у ХАМАС на початку травня 2024 року, і відтоді він закритий.

ЄС допомагав керувати переходом до 2007 року, коли контроль над ним перейшов до ХАМАС. Контроль за прикордонним рухом також мав сприяти зміцненню довіри між Ізраїлем і палестинським урядом.

Очікується, що Каллас також виступить на засіданні Ради асоціації ЄС-Ізраїль, яке відбудеться в лютому, а також на першому діалозі на високому рівні з Палестинською адміністрацією, запланованому на березень.

Нагадаємо, ЄС ще у травні минулого року обговорював поновлення спеціальної цивільної місії ЄС на кордоні сектора Гази і Єгипту, яка вже працювала там майже 20 років тому. 

Зокрема, відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Гази та Єгиптом пропонувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Кая Каллас Близький Схід
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