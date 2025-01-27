СМИ: ЕС с февраля хочет возобновить свою миссию на границе сектора Газы с Египтом с февраля

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 27 января, предложит министрам иностранных дел стран ЕС договориться о возобновлении работы миссии ЕС по оказанию помощи на пограничном переходе Рафах между сектором Газы и Египтом до февраля.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Публично Каллас заявила, что ЕС готов передислоцировать свою миссию на контрольный пункт Рафах.

Переход, соединяющий Газу и Египет, был основным источником напряженности между Израилем и палестинцами, а также египетским правительством.

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Он был основным маршрутом для доставки помощи в Газу до того, как израильские войска забрали его под свой контроль у ХАМАС в начале мая 2024 года, и с тех пор он закрыт.

ЕС помогал управлять переходом до 2007 года, когда контроль над ним перешел к ХАМАС. Контроль за пограничным движением также должен был способствовать укреплению доверия между Израилем и палестинским правительством.

Ожидается, что Каллас также выступит на заседании Совета ассоциации ЕС-Израиль, которое состоится в феврале, а также на первом диалоге на высоком уровне с Палестинской администрацией, запланированном на март.

Напомним, ЕС еще в мае прошлого года обсуждал возобновление специальной гражданской миссии ЕС на границе сектора Газы и Египта, которая уже работала там почти 20 лет назад.

В частности, восстановить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газы и Египтом предлагала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.