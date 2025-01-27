Французькі ультраправі вважають неминучим розпуск парламенту

Голова ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив про потребу неминуче "призначити парламентські вибори, як тільки вони стануть інституційно можливими".

Про це Барделла сказав журналістам у Парижі, його цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливість розпуску парламенту, лідер французьких ультраправих зазначив, що це є прерогативою президента, і що це є "неминучим", як тільки це стане інституційно можливим" – лише через рік після попереднього розпуску, тобто в липні.

"Тільки повернення до народу дозволить створити чітку і стабільну більшість для країни", – додав він.

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За словами Барделли, "якщо нинішній склад Національних зборів, складний і нерішучий, представляє власні сумніви французького народу, він не зможе залишатися таким, яким він є".

"У цьому сенсі обов'язково потрібно, щоб народ вирішив і завершив те, що він розпочав минулого літа", – додав він.

Нагадаємо, нинішній прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру призначений Емманюелем Макроном у час гострої політичної кризи, яка триває після тріумфу ультраправих на європейських виборах у червні минулого року.

Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року. Утім, у січні Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду Байру.

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