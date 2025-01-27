Французские ультраправые считают неизбежным роспуск парламента

Председатель ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил о необходимости неизбежно "назначить парламентские выборы, как только они станут институционально возможными".

Об этом Барделла сказал журналистам в Париже, его цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможность роспуска парламента, лидер французских ультраправых отметил, что это является прерогативой президента, и что это "неизбежно", как только это станет институционально возможным" – только через год после предыдущего роспуска, то есть в июле.

"Только возвращение к народу позволит создать четкое и стабильное большинство для страны", – добавил он.

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По словам Барделлы, "если нынешний состав Национального собрания, сложный и нерешительный, представляет собственные сомнения французского народа, он не сможет оставаться таким, каким он есть".

"В этом смысле обязательно нужно, чтобы народ решил и завершил то, что он начал прошлым летом", – добавил он.

Ранее Барделла заявил, что депутаты "Национального объединения" поддержат отставку правительства Мишеля Барнье после его решения принять бюджет в обход парламента.

Вопрос бюджета на 2025 год, в котором французское правительство предлагает сократить расходы на 60 миллиардов евро прежде всего за счет увеличения налогов и уменьшения выплат, стал камнем преткновения.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

В конце концов Барнье объявил о применении статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет правительству в особых случаях принимать решения без согласия парламента. Но в то же время эта статья позволяет партиям инициировать вотум недоверия правительству.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.