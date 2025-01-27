Сибіга розповів міністрам ЄС, як бути з санкціями, і поставив за приклад США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що чинні санкції проти Росії повинні бути продовжені, та наголосив, що позиція США щодо санкцій чітка, а отже, Європейський Союз повинен також діяти рішуче.

Про це він заявив під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 27 січня, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що під час свого виступу наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", – акцентував він.

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Очільник українського МЗС зазначив, що також проінформував колег з ЄС щодо поточної ситуації на фронті та потреб українських військових.

"Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Я вдячний ЄС та його державами-членам, які незмінно та рішуче підтримують Україну", – додав він.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні прем’єр Угорщини Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт ухвалить рішення про те, чи підтримати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, після консультацій зі США.

Трамп своєю чергою після інавгурації заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

27 січня міністри закордонних справ країн ЄС все ж погодились на продовження санкцій проти Росії ще на пів року, домовившись з Угорщиною.