Сибига рассказал министрам ЕС, как быть с санкциями, и поставил в пример США

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что действующие санкции против России должны быть продолжены, и подчеркнул, что позиция США по санкциям четкая, а значит, Европейский Союз должен также действовать решительно.

Об этом он заявил во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 27 января, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что во время своего выступления отметил необходимость усиления санкций против России.

"Нынешние санкции должны быть продлены, а 16-й пакет должен быть принят в ближайшее время и быть сильным. Позиция США по санкциям четкая. ЕС также должен действовать решительно", – акцентировал он.

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Глава украинского МИД отметил, что также проинформировал коллег из ЕС о текущей ситуации на фронте и потребностях украинских военных.

"Украина и ЕС готовы расширять оборонное сотрудничество и инвестиции. Я благодарен ЕС и его государствам-членам, которые неизменно и решительно поддерживают Украину", – добавил он.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре премьер Венгрии Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт примет решение о том, поддержать ли продление санкций Евросоюза против России, после консультаций с США.

Трамп в свою очередь после инаугурации заявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Уже 27 января СМИ писали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта относительно "энергетической безопасности".