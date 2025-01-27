Финляндия достраивает железную дорогу для пассажирского сообщения со Швецией

Финляндия ориентировочно через год сможет запустить долгожданное пассажирское железнодорожное сообщение со Швецией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Железнодорожная ветка длиной около 20 км направляется от Торнио на западе Финляндии до шведской Гапаранды и позволит с пересадкой путешествовать между двумя странами.

Недавно завершили ее электрификацию, на проект получили финансовую поддержку от ЕС. В рамках проекта расширили и реконструировали железнодорожный переезд через реку, по которой проходит граница.

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Министр транспорта и коммуникации Лулу Ранне рассказала, что продолжается последний этап исследования о том, как лучше запускать пассажирские маршруты.

"Если все пойдет беспроблемно, будет возможно начать эксплуатацию на грани 2025-2026 годов", – отметила чиновница.

Запуск ветки потребует субсидий, поскольку расходы на обслуживание невозможно будет покрывать из себестоимости билетов. Ежегодно на субсидии может быть необходимо 1,2-2,1 млн евро.

Еще одной задачей будет определение железнодорожного оператора и решение юридических вопросов – как внутренних, так и требующих согласования со Швецией.

Финский оператор VR уже предложил варианты того, как видит возможную работу этого сообщения, однако это не единственный претендент на маршрут.

Финляндия в XIX веке, когда начиналось строительство первых железных дорог, была в составе Российской империи. В связи с этим там вошла в употребление широкая колея, тогда как Швеция использует "евроколею".

Напомним, в декабре между Берлином и Парижем запустили прямой скоростной экспресс, который едет восемь часов.

В конце 2023 года запустили первый прямой поезд между Вильнюсом и Ригой.