У Польщі бачать "вікно можливостей" для інвестицій у чисті технології після рішень Трампа
У Польщі вважають, що розпорядження президента США Дональда Трампа про призупинення фінансування кліматичних та інфраструктурних законів країни – це шанс для Європи залучити інвестиції в чисті технології.
Про це заявив заступник міністра клімату Польщі Кшиштоф Болеста в інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".
Минулого тижня Трамп розпорядився призупинити використання коштів, передбачених Законом про зниження інфляції (IRA) та Законом про інфраструктурні інвестиції та робочі місця – схемами витрат і податкових пільг в екологічно чистих галузях промисловості, розробленими за часів адміністрації Джо Байдена.
У Білому домі тоді заявили, що призупинення стосується програм, які перешкоджають розробці викопного палива або підтримують електромобілі.
Болеста, однак, вважає, що "це момент" для Європи.
"Я думаю, що це наш момент. Це наше вікно можливостей, тому що багато компаній, з якими я розмовляв, скаржилися на IRA", – пояснив він.
За словами Болести, компанії попередили, що вони перенесуть інвестиції до США, щоб уникнути обтяжливих європейських норм і отримати вигоду від субсидій IRA, які спочатку мали на меті надати близько $400 млрд підтримки.
"Тепер я думаю, що гроші буде важче отримати в Америці, і у нас є наш шанс, тому я дуже сподіваюся, що ми його не змарнуємо", – сказав він.
Польський посадовець також зазначив, що пріоритетом є спрощення складних правил ЄС, включаючи прикордонний вуглецевий тариф (CBAM), який з 2026 року накладатиме витрати на викиди вуглекислого газу на імпортовані товари.
"Ми чуємо обнадійливі голоси про те, що CBAM буде спрощено в рамках Чистої промислової угоди. Тому що, працюючи над його впровадженням, ми бачимо, що він може створити багато бюрократичної тяганини, особливо для невеликих компаній", – підсумував він.
Варто звернути увагу на те, що Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.
Серед іншого, він наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди – в уряді Німеччини висловили стурбованість таким "турборішеннями".
21 січня міністр економіки і кліматичних питань Роберт Габек, який є співлідером німецьких "Зелених", заявив, що дотримання планів зростання "зеленої" енергетики є найкращою відповіддю Трампу після "фатального" кроку щодо виходу з Паризької кліматичної угоди.