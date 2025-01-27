У Польщі бачать "вікно можливостей" для інвестицій у чисті технології після рішень Трампа

У Польщі вважають, що розпорядження президента США Дональда Трампа про призупинення фінансування кліматичних та інфраструктурних законів країни – це шанс для Європи залучити інвестиції в чисті технології.

Про це заявив заступник міністра клімату Польщі Кшиштоф Болеста в інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Трамп розпорядився призупинити використання коштів, передбачених Законом про зниження інфляції (IRA) та Законом про інфраструктурні інвестиції та робочі місця – схемами витрат і податкових пільг в екологічно чистих галузях промисловості, розробленими за часів адміністрації Джо Байдена.

У Білому домі тоді заявили, що призупинення стосується програм, які перешкоджають розробці викопного палива або підтримують електромобілі.

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Болеста, однак, вважає, що "це момент" для Європи.

"Я думаю, що це наш момент. Це наше вікно можливостей, тому що багато компаній, з якими я розмовляв, скаржилися на IRA", – пояснив він.

За словами Болести, компанії попередили, що вони перенесуть інвестиції до США, щоб уникнути обтяжливих європейських норм і отримати вигоду від субсидій IRA, які спочатку мали на меті надати близько $400 млрд підтримки.

"Тепер я думаю, що гроші буде важче отримати в Америці, і у нас є наш шанс, тому я дуже сподіваюся, що ми його не змарнуємо", – сказав він.

Польський посадовець також зазначив, що пріоритетом є спрощення складних правил ЄС, включаючи прикордонний вуглецевий тариф (CBAM), який з 2026 року накладатиме витрати на викиди вуглекислого газу на імпортовані товари.

"Ми чуємо обнадійливі голоси про те, що CBAM буде спрощено в рамках Чистої промислової угоди. Тому що, працюючи над його впровадженням, ми бачимо, що він може створити багато бюрократичної тяганини, особливо для невеликих компаній", – підсумував він.

Варто звернути увагу на те, що Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, він наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди – в уряді Німеччини висловили стурбованість таким "турборішеннями".

21 січня міністр економіки і кліматичних питань Роберт Габек, який є співлідером німецьких "Зелених", заявив, що дотримання планів зростання "зеленої" енергетики є найкращою відповіддю Трампу після "фатального" кроку щодо виходу з Паризької кліматичної угоди.