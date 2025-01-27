В Польше видят "окно возможностей" для инвестиций в чистые технологии после решений Трампа

В Польше считают, что распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановлении финансирования климатических и инфраструктурных законов страны – это шанс для Европы привлечь инвестиции в чистые технологии.

Об этом заявил заместитель министра климата Польши Кшиштоф Болеста в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Трамп распорядился приостановить использование средств, предусмотренных Законом о снижении инфляции (IRA) и Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах – схемами расходов и налоговых льгот в экологически чистых отраслях промышленности, разработанными во времена администрации Джо Байдена.

В Белом доме тогда заявили, что приостановка касается программ, которые препятствуют разработке ископаемого топлива или поддерживают электромобили.

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Болеста, однако, считает, что "это момент" для Европы.

"Я думаю, что это наш момент. Это наше окно возможностей, потому что многие компании, с которыми я разговаривал, жаловались на IRA", – пояснил он.

По словам Болесты, компании предупредили, что они перенесут инвестиции в США, чтобы избежать обременительных европейских норм и получить выгоду от субсидий IRA, которые изначально имели целью предоставить около 400 млрд долларов поддержки.

"Теперь я думаю, что деньги будет труднее получить в Америке, и у нас есть наш шанс, поэтому я очень надеюсь, что мы его не упустим", – сказал он.

Польский чиновник также отметил, что приоритетом является упрощение сложных правил ЕС, включая пограничный углеродный тариф (CBAM), который с 2026 года будет накладывать расходы на выбросы углекислого газа на импортируемые товары.

"Мы слышим обнадеживающие голоса о том, что CBAM будет упрощен в рамках Чистого промышленного соглашения. Потому что, работая над его внедрением, мы видим, что он может создать много бюрократической волокиты, особенно для небольших компаний", – подытожил он.

Стоит обратить внимание на то, что Трамп провел обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, он приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения – в правительстве Германии выразили обеспокоенность таким "турборешениями".

21 января министр экономики и климатических вопросов Роберт Хабек, сопредседатель немецких "Зеленых", заявил, что соблюдение планов роста "зеленой" энергетики является лучшим ответом Трампу после "рокового" шага по выходу из Парижского климатического соглашения.