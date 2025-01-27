В Словении сотни школ получили сообщения о "минировании"
В Словении сотни учебных заведений получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке, в полиции считают, что речь идет о фальшивом заминировании.
Об этом сообщает RTV SLO, пишет "Европейская правда".
Рассылку от анонимного лица с псевдонимом Bojevnik получили в целом 229 школ и детсадов в столице Любляне и многих других городах. Все письма начинались словами о том, что в заведении якобы заложено взрывное устройство.
Глава департамента полиции по противодействию терроризму и экстремизму Примож Огринч отметил, что угроза оценивается как "низкая", поскольку речь идет об однотипных письмах, направленных заведениям по всей территории страны без упоминания конкретных школ и детсадов или места их расположения.
По первым выводам, письма рассылали с разных IP-адресов и в разные промежутки времени. Словенские правоохранительные органы будут общаться с коллегами из других стран, где недавно происходили подобные случаи – как, например, в Венгрии.
Огринч добавил, что анонимные "террористы" очевидно хотят создать атмосферу страха и такие случаи могут повториться.
В мае 2024 года в Словакии за сутки "заминировали" почти 1000 школ.
Всего в предыдущие годы от фальшивых "заминирований" пострадали многие страны Европы.