В Словении сотни школ получили сообщения о "минировании"

В Словении сотни учебных заведений получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке, в полиции считают, что речь идет о фальшивом заминировании.

Об этом сообщает RTV SLO, пишет "Европейская правда".

Рассылку от анонимного лица с псевдонимом Bojevnik получили в целом 229 школ и детсадов в столице Любляне и многих других городах. Все письма начинались словами о том, что в заведении якобы заложено взрывное устройство.

Глава департамента полиции по противодействию терроризму и экстремизму Примож Огринч отметил, что угроза оценивается как "низкая", поскольку речь идет об однотипных письмах, направленных заведениям по всей территории страны без упоминания конкретных школ и детсадов или места их расположения.

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По первым выводам, письма рассылали с разных IP-адресов и в разные промежутки времени. Словенские правоохранительные органы будут общаться с коллегами из других стран, где недавно происходили подобные случаи – как, например, в Венгрии.

Огринч добавил, что анонимные "террористы" очевидно хотят создать атмосферу страха и такие случаи могут повториться.

В мае 2024 года в Словакии за сутки "заминировали" почти 1000 школ.

Всего в предыдущие годы от фальшивых "заминирований" пострадали многие страны Европы.