Дуда: газопроводи "Північний потік" потрібно демонтувати, щоб Європа "не піддалася спокусі"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що постачання газу з Росії до Західної Європи не повинно бути відновлене, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Дуда заявив, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які не використовуються з 2022 року, "повинні бути демонтовані".

Це, за його словами, означатиме, що такі країни, як Німеччина, "не піддадуться спокусі" відновити російські поставки газу, щоб підтримати власну економіку, яка перебуває в скрутному становищі.

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"Я можу лише сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з російської агресії проти України, і що вони проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим трубопроводом", – зазначив він.

"Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи", – заявив польський лідер.

Він наголосив – "це загроза з точки зору енергетики, з точки зору військової, але також це величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі".

Зазначимо, російський газопровід "Північний потік-2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва – спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни Росії проти України.

У вересні 2022 року російські трубопроводи були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.

У 2024 році Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.