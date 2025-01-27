Дуда: газопроводы "Северный поток" нужно демонтировать, чтобы Европа "не поддалась соблазну"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Дуда заявил, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые не используются с 2022 года, "должны быть демонтированы".

Это, по его словам, будет означать, что такие страны, как Германия, "не поддадутся соблазну" возобновить российские поставки, чтобы поддержать собственную экономику, которая находится в трудном положении.

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"Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из российской агрессии против Украины и что они протолкнут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", – отметил он.

"Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы", – заявил польский лидер.

Он подчеркнул – "это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной, но также это огромная экономическая угроза, потому что это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле".

Отметим, российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – сначала из-за юридических проблем, а дальше из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В сентябре 2022 года российские трубопроводы были повреждены взрывами, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.

В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.