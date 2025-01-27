Сербські фермери і студенти почали 24-годинну транспортну блокаду у Белграді

Студенти сербських університетів у понеділок розпочали 24-годинну блокаду ключового транспортного перехрестя в столиці Сербії Белграді, посилюючи тиск на уряд у зв'язку зі смертельним обвалом на вокзалі, що стався у листопаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Сербські фермери на тракторах і тисячі громадян приєдналися до блокади, яка проходить після тижнів протестів з вимогою притягнути до відповідальності винних у смертельній аварії в місті Новий Сад.

фото N1

Студенти встановили намети на місці протесту, яке є ключовою артерією для жителів міста, що приїжджають на роботу, а також на головній автомагістралі, що веде з півночі на південь.

Реклама:

Деякі студенти грали у волейбол, інші сиділи на ковдрах на тротуарі або просто гуляли. Студенти також провели щоденну 15-хвилинну мовчанку пам'яті об 11.52, в той самий час, коли 1 листопада обвалився навіс на залізничному вокзалі в Новому Саді.

фото N1

Кампанія вуличних демонстрацій стала найбільшим за останні роки викликом для популістського уряду, який міцно утримує владу в Сербії.

Протягом останніх тижнів демонстрації супроводжувалися кількома інцидентами, зокрема, водії двічі врізалися в натовп, в результаті чого постраждали дві молоді жінки.

У понеділок дорожня поліція забезпечила охорону студентської блокади, щоб уникнути подібних інцидентів.

Багато хто в Сербії вважає, що величезний бетонний навіс обвалився через недбалу реконструкцію, яка стала наслідком корупції.

Президент Сербії Александар Вучич, прем'єр-міністр Мілош Вучевич і спікерка парламенту Ана Брнабич пізніше в понеділок мають оголосити "важливі рішення" щодо ситуації, що склалася. Що це можуть бути за рішення, одразу не було зрозуміло.

Бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху вокзалу в місті Новий Сад обвалився 1 листопада, внаслідок чого 14 людей загинули і троє отримали поранення. Пізніше один з постраждалих помер.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Читайте також: Врятувати президента Вучича: навіщо лідер Сербії оголосив референдум про довіру собі.