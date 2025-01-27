ЗМІ: Судно, яке пошкодило кабель між Швецією та Латвією, належить Китаю

Судно Vehzen, яке підозрюють у пошкодженні кабелю зв'язку між Латвією та Швецією, належить китайській державі.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась газета Helsingin Sanomat.

Видання стверджує, що офіційно судно Vehzen належить компанії під назвою Hai Kuo Shipping 2015B, зареєстрованій у реєстрі Гонконгу. Раніше повідомляли, що болгарська судноплавна компанія Navigation Maritime Bulgare включила його до свого флоту.

При цьому, за інформацією HS, за компанією Hai Kuo Shipping 2015B стоїть китайська державна лізингова компанія ICBC Leasing. Вона працює, зокрема, в авіаційному, інфраструктурному та торговельному секторах судноплавства.

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Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.