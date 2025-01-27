СМИ: Судно, которое повредило кабель между Швецией и Латвией, принадлежит Китаю

Судно Vehzen, которое подозревают в повреждении кабеля связи между Латвией и Швецией, принадлежит китайскому государству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала газета Helsingin Sanomat.

Официально судно Vehzen принадлежит компании под названием Hai Kuo Shipping 2015B, зарегистрированной в реестре Гонконга.

При этом, по информации HS, за компанией стоит китайская государственная лизинговая компания ICBC Leasing. Она работает, в частности, в авиационном, инфраструктурном и торговом секторах судоходства.

Реклама:

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgare включила в свой флот. Он прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.