У ЄС призначили нового спецпредставника з питань діалогу між Косовом і Сербією

Рада Європейського Союзу в понеділок, 27 січня, офіційно призначила данського дипломата Петера Соренсена спеціальним представником ЄС із питань діалогу між Белградом та Приштиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Перед новим спецпредставником ЄС стоятиме завдання сприяти діалогу між Сербією та Косовом, який сприятиме всеосяжній нормалізації їхніх відносин.

Соренсен, як зазначається, приступить до виконання своїх обов'язків 1 лютого 2025 року, а його початковий мандат становитиме 13 місяців.

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Фото: Wikimedia Commons

Тоді як глава європейської дипломатії є фасилітатором діалогу між Белградом і Приштиною, спецпредставник вважається його "правою рукою" і тим, хто підтримує постійний контакт зі сторонами на рівні переговірників.

Петер Соренсен – данський карʼєрний дипломат з тривалим досвідом роботи в регіоні Західних Балкан.

У 2011-2014 роках він працював на посаді спеціального представника та голови делегації ЄС у Боснії та Герцеговині, а також обіймав посади посла та голови делегації ЄС у Скоп'є та голови делегації в Женеві.

Попередником Соренсена на посаді спецпредставника з питань діалогу між Сербією та Косовом є Мирослав Лайчак, чий мандат спливає в січні.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини займався процесом нормалізації відносин між Сербією і Косовом з 2020-го, а нещодавно його мандат продовжили для збереження тяглості посади до зміни керівництва ЄС.