В ЕС назначили нового спецпредставителя по вопросам диалога между Косово и Сербией

Совет Европейского Союза в понедельник, 27 января, официально назначил датского дипломата Петера Соренсена специальным представителем ЕС по вопросам диалога между Белградом и Приштиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Перед новым спецпредставителем ЕС будет стоять задача способствовать диалогу между Сербией и Косово, который будет способствовать всеобъемлющей нормализации их отношений.

Соренсен, как отмечается, приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля 2025 года, а его начальный мандат составит 13 месяцев.

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Фото: Wikimedia Commons

В то время как глава европейской дипломатии является фасилитатором диалога между Белградом и Приштиной, спецпредставитель считается его "правой рукой" и тем, кто поддерживает постоянный контакт со сторонами на уровне переговорщиков.

Петер Соренсен – датский карьерный дипломат с длительным опытом работы в регионе Западных Балкан.

В 2011-2014 годах он работал в должности специального представителя и главы делегации ЕС в Боснии и Герцеговине, а также занимал должности посла и главы делегации ЕС в Скопье и главы делегации в Женеве.

Предшественником Соренсена на посту спецпредставителя по вопросам диалога между Сербией и Косово является Мирослав Лайчак, чей мандат истекает в январе.

Бывший министр иностранных дел Словакии занимался процессом нормализации отношений между Сербией и Косово с 2020-го, а недавно его мандат продлили для сохранения тяглости должности до смены руководства ЕС.