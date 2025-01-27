ЕС наказал трех офицеров ГРУ, причастных к кибератаке на Эстонию в 2020-м

Совет Европейского Союза в понедельник, 27 января, принял дополнительные ограничительные меры против трех россиян, причастных к кибератаке против Эстонии в 2020 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Под санкции ЕС попали россияне Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, которые являются офицерами подразделения 29155 Генерального штаба Вооруженных сил России, известного как ГРУ.

Отмечается, что подразделение 29155 ответственный за кибератаки против Эстонии и других стран-членов и партнеров ЕС, в частности Украины, убийств за рубежом и дестабилизирующие действия, такие как взрывы и кибератаки по всей Европе.

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Санкции были введены в рамках отдельного режима наказания за злонамеренную кибердеятельность, под которым в целом находятся 17 физических и четыре юридических лица.

В результате масштабной кибератаки 2020 года против Эстонии в руки хакеров российской военной разведки попало большое количество информации, предназначенной для внутреннего использования, в частности коммерческая тайна.

В рамках расследования кибератаки в сентябре 2024 года Центральная уголовная полиция Эстонии через суд получила ордер на арест трех офицеров ГРУ, причастных к злонамеренным действиям.