Партія експрем'єра Чехії Бабіша може отримати більшість у парламенті

Чеська опозиційна партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша упевнено перемогла б на парламентських виборах, якби вони відбулись найближчим часом.

Про це свідчить дослідження компанії NMS Market Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ČTK.

Згідно з моделлю NMS Market Research, нині ANO підтримують 35,3% виборців у Чехії, що на 2,4 пункта більше, ніж у жовтні 2024 року. З урахуванням підтримки партій, які не долають виборчий бар’єр, ANO теоретично може отримати більшість у нижній палаті чеського парламенту.

Далі в опитуванні з помітним відривом – партії чинної коаліції "Мери та незалежні" (STAN) із 11,1% (падіння на майже 1 пункт у порівнянні з жовтнем) та Громадянська демократична партія (ODS) із 10% (падіння на 2,2 пункти).

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До парламенту Чехії також могли б пройти ультраправа "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 7%, комуністи з 5,8% та Партія піратів (яка нещодавно вийшла з урядової коаліції) з 5,7%. Партія TOP-09, яка нині входить в уряд, не набирає 5% для подолання прохідного бар’єру.

Нова популістська ультраправа партія "Автомобілісти за себе", якій окремі опитування прогнозують потрапляння до парламенту, в дослідженні NMS Market Research набирає трохи більше 4%.

56,7% виборців, які мають право голосу, взяли б участь у виборах у листопаді, як і в попередні місяці. Три роки тому на загальні вибори прийшли 65,4% виборців.

В опитуванні, яке проводилося з 5 по 12 листопада, взяли участь 1306 повнолітніх респондентів у Чехії. Похибка вимірювання не вказана, але, як зазначає ČTK, для менших партій вона зазвичай становить близько одного відсоткового пункту і до 3,5 пункта – для найсильніших партій.

Парламентські вибори в Чехії заплановані на осінь 2025 року.

Як повідомлялося, понад 60% жителів Чехії вважають, що Росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в країні.