Премьер Словакии жалуется на нападки со стороны чешских политиков и СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил чешских политиков и СМИ во вмешательстве во внутреннюю политику его страны, утверждая, что они направлены против его политического союзника, чешского оппозиционного политика Андрея Бабиша.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 27 января.

Фицо заявил, что никогда не вмешивался во внутренние дела Чехии, но может найти "десятки нападок на премьер-министра Словацкой Республики, которые распространяются через чешские СМИ, как раковая опухоль".

"Конечно, никто с этим ничего не делает, потому что это всех устраивает. Нападки на Роберта Фицо в Чехии прежде всего имеют целью очернить Андрея Бабиша. В Чехии создается образ, что Андрей Бабиш будет таким же, как Роберт Фицо", – добавил он.

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Словацкий премьер не привел примеров нападок, о которых упоминал, в то же время повторил свой тезис о якобы намерениях устроить "госпереворот" в стране.

"Словацкая Республика находится под огромной атакой, происходят ужасные вещи, и я имею право повторить, что это не случайно, что кто-то заинтересован в замене правительства Словацкой Республики, но мы так просто не сдадимся", – сказал Фицо.

Партия экс-премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO, по данным опросов, может получить большинство в парламенте.

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