Послы G7 отреагировали на скандал со сменой руководства Агентства оборонных закупок

Послы государств "Группы семи" в Украине призвали решить конфликт, который сложился вокруг Агентства оборонных закупок из-за решения министра обороны Рустема Умерова не продлить контракт ее председателя Марины Безруковой.

Об этом говорится в сообщении послов в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Западные дипломаты отметили, что рекомендуют "как можно быстрее решить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

"Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО является важным для сохранения доверия общественности и международных партнеров", – добавили послы G7.

G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners.