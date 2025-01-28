Coca-Cola массово отзывает свои напитки из стран Европы из-за обнаруженных производных хлора

Компания Coca-Cola отзывает свои напитки в нескольких странах Европы из-за превышения уровня содержания хлората, который представляет потенциальную угрозу для здоровья людей.

Об этом агентству AFP рассказали в компании, сообщает "Европейская правда".

Отзыв касается банок и стеклянных бутылок с напитками Coke, Sprite, Fuze Tea и другими, которые продаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября.

"У нас нет точной цифры, но ясно, что это значительное количество", – сказали в компании о количестве напитков, о которых идет речь.

Реклама:

Хлорат можно найти в продуктах питания, поскольку он происходит от хлорных средств дезинфекции, которые широко используются для очистки воды и переработки пищевых продуктов.

В научном заключении 2015 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что долговременное воздействие хлоратов представляет потенциальную угрозу для здоровья детей, особенно тех, кто имеет легкий или умеренный дефицит йода.

"Большинство непроданных продуктов уже изъято с полок магазинов, и мы продолжаем принимать меры, чтобы изъять с рынка все оставшиеся продукты", – заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

В то же время французский филиал компании заявил, что анализ, проведенный независимыми экспертами, "показал, что вероятность связанного с этим риска" является "очень низкой".

"Мы не получали никаких жалоб от потребителей по этому поводу", – заявили в компании.

Соответствующие партии колы и чая Fuze были поставлены во Францию, но пока распоряжение об отзыве не распространяется на французский рынок, добавили в компании.

Компания Coca-Cola Europacific Partners принесла извинения за отзыв.

Осенью прошлого года Coca-Cola объявила об отзыве 28 миллионов пол-литровых газированных напитков в Австрии из-за риска того, что они могут содержать мелкие кусочки металла после производственной аварии.

В 2023 году сообщалось, как власти Хорватии рекомендовали людям пить только водопроводную воду из-за сообщений о нескольких людях, которые заболели или повредили горло, вероятно, после употребления напитков в бутылках.