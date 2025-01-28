У Нідерландах вилучили кокаїн у вантажі фруктів на майже 11 млн євро
Фото
Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 13:20 —
Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 13:20 —
У понеділок, 27 січня, нідерландська митниця вилучила партію кокаїну у порту міста Фліссінген на майже 11 млн євро.
Про це повідомила прокуратура Нідерландів, пише "Європейська правда".
Правоохоронці розповіли, що вартість перехоплених 428 кг кокаїну оцінюється у 10,7 млн євро.
Кокаїн був прихований у вантажі фруктів, що прибув з Перу, кінцевим пунктом призначення якого була компанія в Німеччині.
Реклама:
Правоохоронці вилучили вантаж та знищили його.
18 січня писали, що на пляжах трьох німецьких островів знайшли пакунки з кокаїном на 10 млн євро.
А 24 січня цивільна гвардія Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала масштабну мережу наркоторгівлі з Латинської Америки до Європейського Союзу в межах міжнародного розслідування.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: