У Нідерландах вилучили кокаїн у вантажі фруктів на майже 11 млн євро

У понеділок, 27 січня, нідерландська митниця вилучила партію кокаїну у порту міста Фліссінген на майже 11 млн євро.

Про це повідомила прокуратура Нідерландів, пише "Європейська правда".

Правоохоронці розповіли, що вартість перехоплених 428 кг кокаїну оцінюється у 10,7 млн євро.

Фото: прокуратура Нідерландів

Кокаїн був прихований у вантажі фруктів, що прибув з Перу, кінцевим пунктом призначення якого була компанія в Німеччині.

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Правоохоронці вилучили вантаж та знищили його.

18 січня писали, що на пляжах трьох німецьких островів знайшли пакунки з кокаїном на 10 млн євро.

А 24 січня цивільна гвардія Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала масштабну мережу наркоторгівлі з Латинської Америки до Європейського Союзу в межах міжнародного розслідування.