В Нидерландах изъяли кокаин в грузе фруктов почти на 11 млн евро
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Новости — Вторник, 28 января 2025, 13:20 —
Новости — Вторник, 28 января 2025, 13:20 —
В понедельник, 27 января, нидерландская таможня изъяла партию кокаина в порту города Флиссинген на почти 11 млн евро.
Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, пишет "Европейская правда".
Правоохранители рассказали, что стоимость перехваченных 428 кг кокаина оценивается в 10,7 млн евро.
Кокаин был скрыт в грузе фруктов, прибывшем из Перу, конечным пунктом назначения которого была компания в Германии.
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Правоохранители изъяли груз и уничтожили его.
18 января писали, что на пляжах трех немецких островов нашли пакеты с кокаином на 10 млн евро.
А 24 января гражданская гвардия Испании при поддержке Европола ликвидировала масштабную сеть наркоторговли между Латинской Америкой и Европейским Союзом в рамках международного расследования.
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