В Нидерландах изъяли кокаин в грузе фруктов почти на 11 млн евро

В понедельник, 27 января, нидерландская таможня изъяла партию кокаина в порту города Флиссинген на почти 11 млн евро.

Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Правоохранители рассказали, что стоимость перехваченных 428 кг кокаина оценивается в 10,7 млн евро.

Фото: прокуратураНидерландов

Кокаин был скрыт в грузе фруктов, прибывшем из Перу, конечным пунктом назначения которого была компания в Германии.

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Правоохранители изъяли груз и уничтожили его.

18 января писали, что на пляжах трех немецких островов нашли пакеты с кокаином на 10 млн евро.

А 24 января гражданская гвардия Испании при поддержке Европола ликвидировала масштабную сеть наркоторговли между Латинской Америкой и Европейским Союзом в рамках международного расследования.