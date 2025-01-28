Ультраправые Румынии использовали кражу ценностей в Нидерландах для распространения теорий заговора

Ультраправые группы в Румынии использовали кражу ценных румынских культурных артефактов из нидерландского музея для продвижения теорий заговора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Власти Нидерландов и румынская прокуратура начали масштабное расследование с целью розыска трех человек, которые похитили 2500-летний золотой шлем и три дакийских браслета. Кража произошла в пятницу вечером.

Кража вызвала возмущение среди румынских националистов и экстремистов. Суверенистские и ультраправые группы заявили, что эта кража является частью более широкой попытки "подорвать национальную идентичность", используя националистическое уважение к дакам, которых некоторые румыны считают храбрыми и выдающимися предками нации.

Реклама:

"Все, что связано с Румынией, разворовывается, и вопрос заключается в том, является ли румынское государство лишь бессмысленным зрителем или соучастником уничтожения нашей нации, истории, ценностей и демократии!" – заявил бывший кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, призывая к отставке министра иностранных дел Эмиля Гурезяну и министра культуры Натальи Интотеро.

Напряженность еще больше возросла во время заседания совместных комитетов по вопросам культуры Палаты депутатов и Сената. На заседании под председательством Михаила Нямцу, депутата от экстремистской партии AUR, доминировала националистическая риторика.

Нямцу нацелился на директора Национального исторического музея Эрнеста Оберлендера-Тарновяну, поставив под сомнение его румынское гражданство из-за его немецкого происхождения. Хотя позже Нямцу признал, что его претензии были необоснованными, он продолжал атаковать Оберлендер-Тарновяну, намекая, что выставка в Нидерландах была связана с уступками для полного присоединения Румынии к Шенгенской зоне.

"Я чувствую себя глубоко оскорбленным этими националистическими, агрессивными и шовинистическими заявлениями", – ответил Оберлендер-Тарновану.

Депутат Думитру Коарна, член экстремистской партии SOS, назвал кражу "ограблением национальной идентичности" и обвинил Министерство культуры в "сознательных действиях против государства". Между тем сенатор AUR Петришор Пейу поставил под сомнение, можно ли позволять людям старше 60 лет руководить государственными учреждениями, в то время как Нямцу выступал за назначение "молодого, динамичного и патриотичного" директора для Национального исторического музея.

Нямцу также настаивал на том, что важная часть национального наследия Румынии должна оставаться в стране. "Мы обязаны приглашать иностранцев приезжать в Бухарест, на Calea Victoriei, чтобы открыть для себя красоту этой страны и, конечно, наше национальное наследие", – сказал он.

Стоит отметить, что следователи в обеих странах отрабатывают все версии, включая возможную причастность румын или немецкого клана Реммо, семьи ливанско-курдского происхождения, печально известной за предыдущие ограбления музеев.

Похищение артефактов также обострило политическое напряжение внутри правительственной коалиции Румынии.

Два бывших министра культуры, либерал и социал-демократ, начали поиск виновных. Социал-демократ Лучиан Ромашкану обвинил бывшего либерального министра культуры Ралуку Цуркан в нарушении закона путем разрешения на передачу артефактов в Нидерланды в прошлом году без правительственного постановления.

Премьер-министр Марчел Чолаку подтвердил, что такого решения не было, в отличие от предыдущих выставок в Риме и Лиссабоне, которые были официально одобрены.