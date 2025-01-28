У Норвегії закрили справу проти поляків, які запустили дрон біля військової бази

П'ятьох громадян Польщі, заарештованих через запуск безпілотника біля військової бази Колсас на околиці Осло, відпустили, а порушену проти них справу закрили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Прокурорка норвезької поліції Аасе Шартум-Хансен розповіла, що у справі про запуск дрона було допитано трьох із пʼяти затриманих поляків.

"Безпілотник був оглянутий вчора, і зараз справа закрита мною. Причиною закриття справи є те, що не було доведено складу кримінального злочину", – пояснила вона.

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Про затримання громадян Польщі, які порушили заборону на польоти, встановлену навколо військової бази Колсас на околиці Осло, стало відомо напередодні.

На базі Колсас розташоване командування Норвезької служби безпеки, підрозділу, відповідального за контррозвідувальний захист держави, а також національний центр кібербезпеки і командування військового гарнізону Осло.

Також там базується підрозділ НАТО з підтримки повітряних операцій у Північній Європі.

Останнім часом у Норвегії відбулось кілька арештів людей, які запускали дрони над військовими обʼєктами чи в заборонених зонах. Деяких із них пізніше висилали з країни.