У Норвегії арештували п'ятьох поляків, які запускали дрони біля військової бази

У Норвегії поліція затримала п’ятьох громадян Польщі, які запускали дрони біля забороненої для польотів зони штаб-квартири контррозвідки країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За даними слідства, "поляки порушили заборону на польоти, встановлену навколо військової бази Колсас" на околиці Осло.

На цій базі розташоване командування Норвезької служби безпеки, підрозділу, відповідального за контррозвідувальний захист держави, а також національний центр кібербезпеки і командування військового гарнізону Осло.

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Також там базується підрозділ НАТО з підтримки повітряних операцій у Північній Європі.

За даними місцевої поліції, в операції з ідентифікації операторів безпілотників були задіяні значні сили, в тому числі поліцейський вертоліт.

Одразу після затримання поляків помістили до слідчого ізолятора.

Консульський відділ посольства Польщі в Осло повідомив, що не має офіційної інформації про затримання п'ятьох поляків.

Нагадаємо, 13 січня повідомляли, що на території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники.

У зв'язку з інцидентом міністр оборони Литви Андріс Спрудс заявив про необхідність запровадити суворіші покарання для операторів дронів, які безвідповідально наражають жителів на ризик.