У Німеччині затримали громадянина Росії, підозрюваного в підтримці ІДІЛ

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт громадянина Росії, підозрюваного у підтримці терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це йдеться в повідомленні прокуратури від 28 січня, пише "Європейська правда".

За даними німецьких прокурорів, громадянин РФ на імʼя Зелімхан Д. щонайменше із серпня 2022 року брав участь в ІДІЛ та допомагав терористам зі збором коштів у Німеччині та ще кількох європейських країнах.

"Пожертви збиралися, зокрема, через соціальні мережі і передавалися членам ІДІЛ за кордоном, у деяких випадках – через посередників", – ідеться в повідомленні.

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Зібрані кошти йшли насамперед жінкам, що утримувались у курдських таборах для ув'язнених і бойовиків "Ісламської держави", зазначає Федеральна прокуратура Німеччини.

Загалом, за даними правоохоронців, Зелімхан зібрав понад 60 тисяч євро на користь терористичної організації.

Чоловіка заарештували в Берліні у вівторок, 28 січня. До кінця дня він має постати перед слідчим суддею, який видасть ордер на його арешт.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в німецьких федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг заарештували трьох прихильників терористичної організації "Ісламська держава", які планували теракт.

У 2021 році Німеччина вперше ув'язнила члена ІДІЛ за причетність до геноциду та злочинів проти людяності, скоєних проти єзидів в Іраку та Сирії, зокрема за вбивство п'ятирічної дівчинки.