В Германии задержали гражданина России, подозреваемого в поддержке ИГИЛ

Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте гражданина России, подозреваемого в поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом говорится в сообщении прокуратуры от 28 января, пишет "Европейская правда".

По данным немецких прокуроров, гражданин России по имени Зелимхан Д. как минимум с августа 2022 года участвовал в ИГИЛ и помогал террористам со сбором средств в Германии и еще нескольких европейских странах.

"Пожертвования собирались, в частности, через социальные сети и передавались членам ИГИЛ за рубежом, в некоторых случаях – через посредников", – говорится в сообщении.

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Собранные средства шли прежде всего женщинам, которые содержались в курдских лагерях для заключенных и боевиков "Исламского государства", отмечает Федеральная прокуратура Германии.

Всего, по данным правоохранителей, Зелимхан собрал более 60 тысяч евро в пользу террористической организации.

Мужчину арестовали в Берлине во вторник, 28 января. До конца дня он должен предстать перед следственным судьей, который выдаст ордер на его арест.

Напомним, в декабре 2024 года в немецких федеральных землях Гессен и Баден-Вюртемберг арестовали трех сторонников террористической организации "Исламское государство", которые планировали теракт.

В 2021 году Германия впервые посадила члена ИГИЛ за причастность к геноциду и преступлениям против человечности, совершенных против езидов в Ираке и Сирии, в частности за убийство пятилетней девочки.