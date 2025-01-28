Дания дала швейцарской "дочке" "Газпрома" разрешение на консервацию "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской "дочке" "Газпрома" – Nord Stream 2 AG – на проведение работ по консервации газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, который был поврежден в результате серии взрывов в 2022 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление агентства.

Как отмечается, работы предусматривают установку специально изготовленных заглушек на каждом из открытых концов трубы для предотвращения дальнейшей утечки газа и попадания насыщенной кислородом морской воды.

Лицензия предоставляется с рядом условий для обеспечения безопасной эксплуатации газопровода. Среди прочего, компания должна подавать ежегодный план для трубопроводного объекта, чтобы Датское энергетическое агентство могло постоянно контролировать планы компании относительно будущего объекта.

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Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года, и ожидается, что они продлятся 2-3 недели.

Отметим, российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – сначала из-за юридических проблем, а дальше из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В сентябре 2022 года российские трубопроводы были повреждены взрывами, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.

В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

27 января 2025 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.