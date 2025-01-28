Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні у 2025 році

Парламент Італії проголосував за продовження надання військової допомоги Україні в поточному році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Ansa.

Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила указ-закон щодо України, який санкціонує продовження поставок зброї Києву до 31 грудня 2025 року.

Цей захід, вже схвалений Сенатом, був прийнятий 192 голосами "за" і 41 голосом "проти".

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Опозиція у цьому питанні розділилася: три партії проголосували "за", дві – "проти".

Нагадаємо, міністр оборони України Рустам Умєров після зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто у Києві 16 січня заявив, що з Італії до України прямує новий пакет військової допомоги, який містить сучасне озброєння, яке допоможе завдавати потужних ударів.

11 січня писали, що Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем протиповітряної оборони італійського виробництва і боєприпасів до них.