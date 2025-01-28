Парламент Италии поддержал продление военной помощи Украине в 2025 году

Парламент Италии проголосовал за продолжение предоставления военной помощи Украине в текущем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила указ-закон по Украине, который санкционирует продолжение поставок оружия Киеву до 31 декабря 2025 года.

Эта мера, уже одобренная Сенатом, была принята 192 голосами "за" и 41 голосом "против".

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Оппозиция в этом вопросе разделилась: три партии проголосовали "за", две – "против".

Напомним, министр обороны Украины Рустам Умеров после встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Киеве 16 января заявил, что из Италии в Украину направляется новый пакет военной помощи, который содержит современное вооружение, которое поможет наносить мощные удары.

11 января писали, что Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем противовоздушной обороны итальянского производства и боеприпасов к ним.