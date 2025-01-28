ЗМІ дізнались, хто може стати новим послом США в Польщі
Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 19:18 —
Нова адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість призначення послом США в Польщі професора Джима Мазуркевича.
Про це довідалась радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
За даними ЗМІ, американська сторона вже розпочала процес консультацій з Польщею щодо нового посла, і Мазуркевич очолює список кандидатів.
Profesor Jim Mazurkiewicz na czele listy kandydatów do objęcia funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce – dowiedziało się @RMF24pl Według naszych informacji strona amerykańska zainicjowała już proces konsultacji ze stroną polską w sprawie nowego ambasadora. Jim… pic.twitter.com/D4aLfPNpGeРеклама:– Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) January 28, 2025
Джим Мазуркевич народився 17 вересня 1955 року у Г'юстоні, є нащадком польських емігрантів у п'ятому поколінні та володіє польською.
Як пише RMF FM, Мазуркевич є натуралістом, експертом у галузі зоології, фахівцем у галузі тваринництва та селекції та економістом.
До цього амбасаду США у Варшаві очолював Марк Бжезинський, призначений за адміністрації Джо Байдена у 2022 році.
Як писала "ЄвроПравда", його призначення супроводжувалось скандалом через вимогу польської сторони, аби Бжезинський відмовився від громадянства Польщі (якого насправді не мав).