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ЗМІ дізнались, хто може стати новим послом США в Польщі

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Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 19:18 — Олег Павлюк

Нова адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість призначення послом США в Польщі професора Джима Мазуркевича.

Про це довідалась радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За даними ЗМІ, американська сторона вже розпочала процес консультацій з Польщею щодо нового посла, і Мазуркевич очолює список кандидатів.

Джим Мазуркевич народився 17 вересня 1955 року у Г'юстоні, є нащадком польських емігрантів у п'ятому поколінні та володіє польською.

Як пише RMF FM, Мазуркевич є натуралістом, експертом у галузі зоології, фахівцем у галузі тваринництва та селекції та економістом.

До цього амбасаду США у Варшаві очолював Марк Бжезинський, призначений за адміністрації Джо Байдена у 2022 році.

Як писала "ЄвроПравда", його призначення супроводжувалось скандалом через вимогу польської сторони, аби Бжезинський відмовився від громадянства Польщі (якого насправді не мав).

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Польща США
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