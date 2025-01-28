СМИ узнали, кто может стать новым послом США в Польше

Новая администрация Дональда Трампа рассматривает возможность назначения послом США в Польше профессора Джима Мазуркевича.

Об этом узнала радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По данным СМИ, американская сторона уже начала процесс консультаций с Польшей относительно нового посла, и Мазуркевич возглавляет список кандидатов.

Profesor Jim Mazurkiewicz na czele listy kandydatów do objęcia funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce – dowiedziało się @RMF24pl Według naszych informacji strona amerykańska zainicjowała już proces konsultacji ze stroną polską w sprawie nowego ambasadora. Jim… pic.twitter.com/D4aLfPNpGe Реклама: January 28, 2025

Джим Мазуркевич родился 17 сентября 1955 года в Хьюстоне, является потомком польских эмигрантов в пятом поколении и владеет польским.

Как пишет RMF FM, Мазуркевич является натуралистом, экспертом в области зоологии, специалистом в области животноводства и селекции и экономистом.

До этого посольство США в Варшаве возглавлял Марк Бжезинский, назначенный при администрации Джо Байдена в 2022 году.

Как писала "ЕвроПравда", его назначение сопровождалось скандалом из-за требования польской стороны, чтобы Бжезинский отказался от гражданства Польши (которого на самом деле не имел).