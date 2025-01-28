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СМИ узнали, кто может стать новым послом США в Польше

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Новости — Вторник, 28 января 2025, 19:18 — Олег Павлюк

Новая администрация Дональда Трампа рассматривает возможность назначения послом США в Польше профессора Джима Мазуркевича.

Об этом узнала радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По данным СМИ, американская сторона уже начала процесс консультаций с Польшей относительно нового посла, и Мазуркевич возглавляет список кандидатов.

Джим Мазуркевич родился 17 сентября 1955 года в Хьюстоне, является потомком польских эмигрантов в пятом поколении и владеет польским.

Как пишет RMF FM, Мазуркевич является натуралистом, экспертом в области зоологии, специалистом в области животноводства и селекции и экономистом.

До этого посольство США в Варшаве возглавлял Марк Бжезинский, назначенный при администрации Джо Байдена в 2022 году.

Как писала "ЕвроПравда", его назначение сопровождалось скандалом из-за требования польской стороны, чтобы Бжезинский отказался от гражданства Польши (которого на самом деле не имел).

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Польша США
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