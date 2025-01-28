ЗМІ: НАТО і Данія погодились, що союзники мають зміцнити оборону в Арктиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на зустрічі у вівторок, 28 січня, погодилися, що союзники повинні зосередитися на зміцненні оборони в Арктиці.

Про це агентству Reuters повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника Reuters, Рютте і Фредеріксен погодилися, що в питанні оборони Арктичного регіону "всі члени Альянсу мають відігравати свою роль".

Генсек НАТО і премʼєрка Данії зустрілись у штаб-квартирі Альянсу для закритих переговорів у вівторок та не робили заяв для ЗМІ.

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Візит Фредеріксен відбувається на тлі напруженості довкола статусу Гренландії – автономного регіону у складі Данії, претензії на який висловлює президент США Дональд Трамп.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

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