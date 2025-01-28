СМИ: НАТО и Дания согласились, что союзники должны укрепить оборону в Арктике
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече во вторник, 28 января, согласились, что союзники должны сосредоточиться на укреплении обороны в Арктике.
Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, передает "Европейская правда".
По словам собеседника Reuters, Рютте и Фредериксен согласились, что в вопросе обороны Арктического региона "все члены Альянса должны играть свою роль".
Генсек НАТО и премьер Дании встретились в штаб-квартире Альянса для закрытых переговоров во вторник и не делали заявлений для СМИ.
Визит Фредериксен проходит на фоне напряженности вокруг статуса Гренландии – автономного региона в составе Дании, претензии на который высказывает президент США Дональд Трамп.
Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.
Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.
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