Поліція Чехії поновила справу про смерть міністра в 1948 році, підозрюють вбивство

Поліція Чехії знову відкрила справу про смерть колишнього міністра закордонних справ Чехословаччини Яна Масарика.

Про це поліція повідомила на своєму сайті у вівторок ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Ян Масарик помер у ніч на 10 березня 1948 року, за офіційною версією, покінчив життя самогубством.

Однак Управління з документації та розслідування злочинів комунізму, яке є підрозділом чеської поліції, тепер підозрює вбивство. Причина – нещодавно отримані документи з дипломатичних архівів Франції, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

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Міністерство закордонних справ отримало архіви в серпні минулого року, повідомляв тоді сервер Aktuálně.cz.

"Мета полягає в тому, щоб порівняти цю нову інформацію з фактами, встановленими до цього часу, і таким чином виявити будь-які нові зв'язки, які могли б дати відповіді на деякі питання, що залишилися без відповіді", – заявила поліція з приводу відновлення справи.

Раніше повідомлялося, що рада села Варін на півночі Словаччини вирішила перейменувати вулицю, названу на честь очільника нацистської словацької держави часів Другої світової війни Йозефа Тісо – єдиної в усій країні.