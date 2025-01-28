Полиция Чехии возобновила дело о смерти министра в 1948 году, подозревают убийство

Полиция Чехии вновь открыла дело о смерти бывшего министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика.

Об этом полиция сообщила на своем сайте во вторник вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Ян Масарик умер в ночь на 10 марта 1948 года, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

Однако Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма, которое является подразделением чешской полиции, теперь подозревает убийство. Причина – недавно полученные документы из дипломатических архивов Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

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Министерство иностранных дел получило архивы в августе прошлого года, сообщал тогда сервер Aktuálně.cz.

"Цель состоит в том, чтобы сравнить эту новую информацию с фактами, установленными до сих пор, и таким образом выявить любые новые связи, которые могли бы дать ответы на некоторые вопросы, оставшиеся без ответа", – заявила полиция по поводу возобновления дела.

Ранее сообщалось, что совет села Варин на севере Словакии решил переименовать улицу, названную в честь главы нацистского словацкого государства времен Второй мировой войны Йозефа Тисо – единственной во всей стране.