Опитування громадської думки показало, що 85% гренландців виступають проти приєднання до США після того, як президент Дональд Трамп наполягав на тому, що люди там прагнуть цього.

Опитування було проведене соціологічною компанією Verian на замовлення данської газети Berlingske, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Лише 6% гренландців виступають за приєднання до США, а 9% не визначилися з відповіддю, в той час як 85% проти того, щоб стати частиною Сполучених Штатів.

Опитування також показало, що майже половина гренландців вбачають загрозу в підвищеному інтересі Трампа.

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Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія є життєво важливою для безпеки США, і що Данія повинна відмовитися від контролю над стратегічно важливим арктичним островом.

А на вихідних Трамп заявив на борту літака Air Force One, що: "Я думаю, що ми отримаємо його (острів Гренландію. – Ред.)", додавши, що 57 тисяч жителів арктичного острова "хочуть бути з нами".

Американські військові вже мають постійну присутність на космічній базі Пітуффік на північному заході Гренландії, яка є стратегічним місцем для системи раннього попередження про балістичні ракети.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, який активізував боротьбу за незалежність, неодноразово заявляв, що острів не продається, і що саме народ має вирішувати своє майбутнє.

Найбільший у світі острів отримав широке самоврядування у 2009 році, включно з правом проголосити незалежність від Данії на референдумі.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

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