Опрос общественного мнения показал, что 85% гренландцев выступают против присоединения к США после того, как президент Дональд Трамп настаивал на том, что люди там стремятся к этому.

Опрос был проведен социологической компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Лишь 6% гренландцев выступают за присоединение к США, а 9% не определились с ответом, в то время как 85% против того, чтобы стать частью Соединенных Штатов.

Опрос также показал, что почти половина гренландцев видят угрозу в повышенном интересе Трампа.

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Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия является жизненно важной для безопасности США, и что Дания должна отказаться от контроля над стратегически важным арктическим островом.

А на выходных Трамп заявил на борту самолета Air Force One, что: "Я думаю, что мы получим его (остров Гренландию. – Ред.)", добавив, что 57 000 жителей арктического острова „хотят быть с нами".

Американские военные уже имеют постоянное присутствие на космической базе Питуффик на северо-западе Гренландии, которая является стратегическим местом для системы раннего предупреждения о баллистических ракетах.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, который активизировал борьбу за независимость, неоднократно заявлял, что остров не продается и что именно народ должен решать свое будущее.

Крупнейший в мире остров человек получил широкое самоуправление в 2009 году, включая право провозгласить независимость от Дании на референдуме.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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