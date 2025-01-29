Греція каже, що ЄС готовий до жорсткішої позиції щодо міграції, але Трампа не копіюватиме

Міністр з питань міграції Греції Нікос Панагіотопулос заявив у вівторок, що Європейський Союз готовий ухвалити жорсткіші заходи щодо міграції у 2025 році з розширенням депортацій, але не використовуватиме жорстких методів, подібних до ухвалених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Заяву грецького міністра наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, для європейців міграція "перетворилася з переважно гуманітарного питання на фундаментальне питання безпеки".

Водночас Панагіотопулос наголосив, що депортація мігрантів "у кайданах на військових літаках сильно відрізняється від використання звичайних комерційних рейсів".

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У четвер міністри у справах міграції та внутрішніх справ країн ЄС зустрінуться в польській столиці Варшаві, щоб розглянути більш жорсткі заходи по боротьбі з міграцією, які підтримує нинішнє польське головування в Раді ЄС.

З моменту вступу на посаду президент Дональд Трамп помітно посилив підхід до імміграції, обмеживши доступ до притулку, спрямувавши війська на американо-мексиканський кордон і збільшивши кількість імміграційних рейдів і прискорених депортацій.

Нещодавно премʼєр-міністр Франції Франсуа Байру опинився під вогнем критики лівої опозиції та частини центристських депутатів після порівняння міграції з потопом.

Варто також зазначити, що у 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.